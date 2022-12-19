吉利熊猫 mini 配置曝光：支持直流快充，有望于明年上市

IT之家 12 月 19 日消息，近日，吉利旗下全新微型电动车熊猫 mini 亮相，作为一款全新微型电动车，新车采用双门四座布局，外观设计融入熊猫元素，外形小巧可爱，新车预计将于 2023 年正式上市。

现在吉利熊猫 mini 配置信息已经曝光，据易车报道，该车拥有快充功能、无感进入、无感启动等多项配置，200km 续航版本拥有直流快充功能，最大充电功率 22 千瓦，可在公用快充桩补能，在 25℃常温下只需半个小时便可完成从 30% 到 80% 的充电，完全充满仅需 68 分钟。

IT之家了解到，使用家用充电桩，充电功率可达 7 千瓦，常温下 3 小时即可充满；也可选用 220V / 10A 家用充电枪的便利补能模式，充电功率 2 千瓦，8.5 小时充满。

吉利熊猫 mini 搭载 9.2 英寸仪表盘、8 英寸中控屏，拥有无线手机互联系统，不仅支持蓝牙电话、高德导航等，还支持对讲功能，组队出行可共享目的地信息。同时，还有手机 App 远程控制功能，拥有手机蓝牙钥匙、远程寻车、车况查询、远程解锁、远程开启空调和后备箱等功能。

配置方面，吉利熊猫 mini 还拥有主驾安全气囊、儿童安全座椅接口、胎压报警、防眩目内后视镜、电子中控锁、大灯高度可调、车门电动车窗等功能。

吉利熊猫 mini 车身尺寸为 3065×1522×1600 毫米，转弯半径仅为 4 米，停车仅需半个车位，拥有带轨迹线的高清倒车影像、双倒车雷达。后排座椅按 5:5 放倒可拓展出 800L 大空间，可容纳 4 个行李箱。

在整车制造方面，吉利熊猫 mini 采用笼式车身结构，激光焊接车顶，车身强度提升 30% 拥有同级少有的侧防撞梁，电池部位采用框架和笼式结构，同时搭载 BMS 智能电池管理系统，全天候监测电池状态。

吉利熊猫 mini 采用前麦弗逊 / 后多连杆非独立悬挂，提供 Sport 和 Normal 共 2 种驾驶模式，并采用 3 级动能回收，用户可根据驾驶风格随心切换，同时还拥有低速蠕行功能，标配 EPS 电子助力转向系统以及 ABS 和 EBD。

动力方面，根据吉利在工信部申报的资料显示，熊猫 mini 将搭载最大功率为 30kW 的前置电动机，动力电池将由国轩高科提供磷酸铁锂电池。