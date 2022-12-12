吉利豪越 L 大 7 座 SUV 上市：2.0TD+7DCT 动力系统，12.79 万元起

IT之家 12 月 12 日消息，吉利豪越 L 大 7 座 SUV 今日正式上市，上市指导价 12.79 万元起，限时 1000 元订金抵 3000 元购车款。

豪华型：上市指导价 12.79 万元，限时豪享价 12.59 万元；

尊贵型：上市指导价 13.79 万元，限时豪享价 13.59 万元；

旗舰型：上市指导价 14.79 万元，限时豪享价 14.59 万元。

IT之家了解到，吉利豪越 L 将采用全新的外观设计，前脸尺寸巨大的镀铬进气格栅搭配两侧犀利的前灯组非常有气势，长宽高分别为 4860/1910/1770mm，轴距 2825mm，全系标配独立 7 主座，官方表示车内可实现 32 种座椅组合，全车拥有 49 处储物空间。

新车全系将搭载 Drive-E 2.0TD+7DCT 动力系统，并将配备 L2 级智能驾驶辅助系统、540° 全景影像系统等。

动力方面，豪越 L 将搭载 Drive-E 2.0TD 涡轮增压四缸发动机，最大功率 160kW、218 马力，比豪越的 1.8T 发动机动力更强，最大扭矩 325N・m。

此外，豪越 L 采用了前麦弗逊式独立悬架 + 后多连杆独立悬架的组合。内饰方面，搭载 10.25 英寸全液晶动态组合仪表与 12.3 英寸悬浮式触控高清中控屏。

配置方面，该车型拥有电动后尾门、72 色无极变色呼吸氛围灯、手机无线快充、大灯感应自动开闭、雨量感应式自动雨刮、可开启式全景天窗、外后视镜自动折叠 / 加热、手机 App 远程控制、手机智能蓝牙钥匙等配置。

新车搭载 L2 级智能驾驶辅助系统，由 1 个 800W 像素的前视摄像头 + 2 个 100W 像素的中视摄像头 + 2 个 100W 像素的环视摄像头 + 5 超声波雷达 + 2 个毫米波雷达等组成，同时应用了 Mobileye 视觉识别方案与高算力 infineon AURIX 平台，实现 34 项驾驶辅助功能，而且搭载吉利银河 OS 系统（采用 E02 新一代高性能数字座舱平台），全面接入华为 HiCar 手机互联系统。

豪越 L 还将提供零压云感座椅，具有主驾 6 向电动调节 + 2 向电动腰托调节，副驾 4 向电动调节；主 / 副驾座椅通风 3 挡风量可调；主 / 副驾座椅加热 3 挡加热可调，以及座椅记忆、座椅迎宾等诸多功能。