大众原 CEO 投身英飞凌：曾被董事会踢出局，如今掌舵芯片寡头，话语权更大

明年 2 月正式履新

64 岁的迪斯,又找到一份新工作!

德国芯片制造商英飞凌科技股份公司 (IFNNY) 官宣,原大众 CEO 赫伯特・迪斯 (Herbert Diess)将加盟公司。

根据年度股东大会的确认表决,迪斯预计将担任监事会主席一职。

而迪斯具体的上岗时间,将会是下届年度股东大会,英飞凌的年度股东大会将于明年 2 月 16 日举行。

来源:英飞凌

五个月前,迪斯被大众集团解雇,保时捷 CEO 奥博穆・布鲁姆成功上位,当时也是迪斯的“遗憾离场”。

迪斯作为电气化转型的坚定拥抱者,曾帮助大众艰难完成转身,这也导致其本人和大众董事会的矛盾越来越深。

如今加盟英飞凌,或许是他完成职业梦想的关键一步,他的推特简介上,至今还写着:

来源:迪斯推特

“On a mission to shape new mobility and stop climate change.”

以塑造创新出行和阻止气候变暖为使命。

01 、迪斯新工作

在此之前,有不少外媒分析,迪斯可能会接任马斯克任特斯拉 CEO,更有传言称,在迪斯升任大众集团 CEO 前,特斯拉曾向其抛出橄榄枝。不过目前来看,迪斯加盟特斯拉基本无望了。

这位汽车强人,在黯然走下大众舞台后仅过了 3 个月,又重新站上产业一线,不过不再是主机厂,而是半导体制造商。

来源:迪斯推特

“现在是改变监事会的最佳时机。”现任英飞凌监事会主席 Wolfgang Eder 博士表示,在公司最好的财年背景下,公司更新了目标运营模式,规划了长期的未来发展方向。”我很高兴地欢迎赫伯特・迪斯博士成为我继任者的理想人选,因为他对公司和行业前景了如指掌。”

英飞凌脱胎于西门子半导体部门,于 1999 年独立发展,在经过二十多年的发展后,已经为全球功率半导体的绝对巨头,其产品也渗透到行业各个角落。

英飞凌的主要是 MCU(微控制器)和 IGBT(双极型、硅基功率半导体),这些都是汽车制造的关键零部件,这也让其在新能源汽车、光伏、风电等领域,占据着难以撼动的垄断地位。

两年前,英飞凌斥资 100 亿美元,对赛普拉斯半导体公司完成收购案,这也让英飞凌成为全球十大半导体制造商之一,跃居为全球第一的车用半导体供应商。

来源:英飞凌

其客户既有博世、大陆、安波福这样的 Tier1 厂商,也有蔚来汽车等车企。而且,中国是英飞凌最大的收入来源地,过去十年间,英飞凌在中国区收入比重从 15% 左右提升到现在的 40%。

尤其是在近两年缺芯的背景下,英飞凌在汽车行业的话语权达到巅峰。

去年,大众一度因为 ESP(电子稳定程序系统)和 ECU(电子控制单元)的短缺导致停产,其供应商正是英飞凌。

同时,国内主机厂包括长城汽车和吉利,也都间接因为英飞凌停产,导致销量大跌。

在供应链占据主动权的英飞凌,在过去两年中,也不断提高芯片价格,其火热的行情,甚至让代工厂赚的盆满钵满,其涨幅一度达到了 50%。

如今迪斯从主机厂加入半导体供应商,话语权也或许会更大,英飞凌接下来的发展也值得期待。

02 、汽车老将焕发新春

在大众任职期间,迪斯是位具有悲情色彩的 CEO。

2015 年,他从宝马加入了大众集团,这位职业经理人跳槽后,展示出了优秀的领导能力。当时大众正为“柴油门”事件头疼,迪斯上任不久,便以身作则在美国 CES 电子展上道歉。

三年后,迪斯破格成为大众集团 CEO,同时兼任大众汽车 CEO。大众集团原 CEO 马丁・文德恩也称赞他为“业界最强”的职业经理人。

来源:迪斯推特

作为一位坚定的改革派,他杀伐决断。为了开源节流,他宣布在全球范围内裁员 3 万人,其中德国就有 2.3 万,帮大众省了 37 亿欧元的开支。

然而改革并非一帆风顺,他在推进过程中遭遇了各种阻力,其电气化战略和管理风格也和集团工作委员会发生多次冲突。

比如他宣布在全球范围内裁员 3 万人,其中德国就有 2.3 万,大量裁员引发了大众汽车工会的强烈不满。

2020 年 6 月,当迪斯提出续约申请时,大众 ID.3 和高尔夫 8 的软件问题开始频出,当时迪斯在内部会议中表示,新车存在软件缺陷的机密信息,是大众监事会成员泄露的。

此举也彻底激怒了大众的掌权者,监事会风波则直接导致迪斯被免去大众汽车 CEO 一职,续约集团 CEO 一事也被驳回。

今年 7 月 23 日,大众集团在官网发布声明,称迪斯将卸任首席执行官一职。这则声明,并没有说清楚为何让迪斯在此时卸任,因为距离其任期届满还有三年时间。

如今带领大众超越特斯拉目标还没有实现,迪斯就在轰轰烈烈推进电动化的过程中提前出局。

回顾这位颇具传奇色彩的大众 CEO,无论如何都会在汽车行业留下浓墨重彩的一笔。

1.75m 的迪斯,在普遍人高马大的德国人中并不醒目,甚至有些单薄。不过这个瘦小的 CEO,却是汽车行业难得的人才。

他曾在博世、宝马等企业先后就职,在宝马的 20 年间,迪斯从厂长,一路升至集团董事会成员。他曾帮助宝马完成了 50 亿欧元的成本削减计划。时至今日,宝马内部仍然称迪斯为成本杀手。

来源:迪斯推特

其实回顾迪斯的履历,其激进的改革策略,虽然立竿见影,但是在传统主机厂的体系内,很容易触犯其他人的利益。

其雷厉风行的性格,也和马斯克有些相像,这也导致这位职业经理人,或许很难在一家利益交织复杂的企业中,完美推广自己的策略。

时至今日,在外人谈及迪斯的离职时,也都会肯定其策略,马斯克也认为为迪斯做得非常对。“迪斯在推动大众汽车快速迈向电气化方面功不可没,有他是大众的幸运。”

如今这位德国汽车强人,选择加盟英飞凌,或许也是他施展自己抱负的关键一战,毕竟今年 64 的迪斯,已经不算年轻了。

本文来自微信公众号:超电实验室 (ID:SuperEV-Lab),作者:融溪