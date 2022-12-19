OPPO Reno7 Pro 5G / 英雄联盟手游限定版开启 ColorOS 13 安卓 13 正式版升级

IT之家 12 月 19 日消息，ColorOS 官方今日宣布，OPPO Reno7 Pro 5G 现已开放 ColorOS 13.0 × Android 13 正式版升级。

机型：

Reno7 Pro 5G（基线 C.14）

Reno7 Pro 5G 英雄联盟手游限定版（基线 C.14）

正式版版本号：

Reno7 Pro 5G —— F.07 及以上

Reno7 Pro 5G 英雄联盟手游限定版 —— F.07 及以上

IT之家了解到，本次升级不会清除用户数据但建议在升级前提前备份个人重要数据。此外，当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等）。

【申请注意事项】

1、本次升级不会清除用户数据，但是建议在升级前提前备份个人重要数据。

2、当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

3、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置 > 尝鲜申请 > ColorOS 13 正式版 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 13.0 了。具体操作步骤请参考下图 ↓