OPPO Reno6、Reno5 现已开启 ColorOS 13 安卓 13 正式版升级

IT之家 12 月 14 日消息，ColorOS 官方今日宣布，OPPO Reno 6 5G 以及 Reno 5 5G 现已开放 ColorOS 13.0 × Android 13 正式版升级，两款机型分别搭载联发科天玑 900 以及高通骁龙 765G 芯片。

Reno5 5G 需满足 C.33 及以上版本，而 Reno6 5G 需要满足 C.36 及以上系统版本才能升级 ColorOS 13，升级后的版本分别为 F.08 和 F.43。

IT之家了解到，本次升级不会清除用户数据但建议在升级前提前备份个人重要数据。此外，当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等）。

IT之家了解到，ColorOS 13 的 12 月升级适配计划包括 OPPO Pad 在内的 3 款设备将推送公测版升级，包括一加 Ace Pro、OPPO Reno5 系列的 10 款设备将推送正式版升级。

ColorOS 13 于今年 8 月 30 日在 OPPO 开发者大会 2022 上正式发布，ColorOS 13 主要从水生设计、全面流畅、智慧生活和安全隐私四个方面进行升级，增加了新色彩设计和全新字体 OPPO Sans 3.0。