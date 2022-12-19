消息称奇瑞高端智能电动车新品牌计划在明年 3 月发布

IT之家 12 月 19 日消息，据易车报道，在吉利推出主打新能源市场的极氪品牌后，奇瑞也将推出一个专门的新品牌，专攻纯电动车且定位更高，计划于 2023 年 3 月份发布，目前正在规划的全新 C 级轿跑车和中大型 SUV 有望在明年年底上市。

他们认为，奇瑞为新品牌是一个全新的智能电动汽车平台，有可能就是此前公布的“E0X 平台”，与华为、宁德时代合作的新车或许也将基于该平台打造。

据介绍，这一新品牌预计将先推出两款产品，分别是代号“E03”的 C 级四门轿跑车，以及代号为“E0Y”的中大型 SUV，二者可能会在 2023 年 4 月的上海车展上亮相，年底交付。

从目前已知信息来看，E03 四门轿跑车续航为 700 公里，拥有流水律动灯语和氛围灯，而 E0Y 中大型 SUV 续航超 700 公里，拥有 CDC 主动式空气悬挂和 4 座可旋转座椅。

其他方面，这两款新车有望搭载华为智能生态座舱、8295 旗舰芯片、宁德时代新一代电池，拥有 800 伏高压技术、主动降躁等技术，支持 3 秒级百米加速，配备 23 扬声器剧院级品牌音响，可能会搭载征程 3 芯片，提供 L3 级辅助驾驶技，具备高速领航和代客泊车功能。

▲ 奇瑞艾瑞泽 8

IT之家曾报道，昨天有媒体曝光了奇瑞、华为、宁德时代合作打造的首款车型谍照，新车采用溜背造型，有望在 2023-2024 年之间上市。