疑似奇瑞、华为、宁德时代合作打造的首款车型谍照曝光，采用溜背造型

IT之家 12 月 18 日消息，据易车报道，日前从相关渠道获得了疑似奇瑞、华为、宁德时代三方合作打造的首款车型谍照。

从谍照来看，这是一款轿车，采用溜背造型。预计新车将会集成三家的造车、智能驾驶系统、电池等方面的技术优势，猜测可能会在 2023-2024 年之间上市。

12 月 14 日，宁德时代与华为在福建宁德签署合作备忘录。根据合作备忘录，双方的合作将围绕华为智选车项目进行。华为终端将推荐宁德时代作为华为智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴，宁德时代将为华为智选车项目提供具有市场竞争力的高品质汽车动力电池产品。

而在与华为终端签署合作备忘录的同日，宁德时代也和奇瑞集团签署了战略合作框架协议。值得一提的是，在宁德时代官方“晒”出的与华为终端签约现场照片中，奇瑞集团董事长尹同跃也与宁德时代董事长曾毓群和华为常务董事、消费者 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东同框。而在宁德时代与奇瑞集团签署协议的现场照片中，同样也出现了余承东的身影。

IT之家了解到，今年 9 月，尹同跃在“瑶光 2025 奇瑞科技 DAY” 上表示，奇瑞将与华为合作打造一个“大项目”，有多款车型由奇瑞设计和制造，并且量非常大。业内有观点认为，奇瑞与华为的合作模式或将是“智选车”模式，但这一说法目前尚未得到官方证实。