修真战斗游戏《百炼登神》即将展开测试，明年 3 月正式发售

IT之家 12 月 19 日消息，由绷带狗工作室开发的修真养成融合战斗策略游戏《百炼登神》预计 12 月 20 日在 Steam 平台进行封闭测试，游戏将于明年 3 月 14 日发售。

《百炼登神》讲述主角林天与伙伴在充满奇珍异兽的世界中冒险，挑战各式各样怪物的故事。玩家需要自立门派、培养弟子、攻略其他宗门、对战超过 50 种怪物、灵活运用超 200 种招式，成为一代武神。

游戏介绍：

选择天命，成为一代武神。玩家将扮演一个经过灭宗战争后的破败宗门少主并与红粉知已们努力复兴宗门，带领自已的弟子为壮大宗门势力展开瀚大的宗门战争。需要收集各种功法和探索一连串的奇遇来完成角色的天命，解锁传奇的技能来挑战强大的 BOSS 并获得对应的丰厚奖励，提醒各位玩家，每场战斗都异常艰辛，面对排山倒海的灵兽，以寡击众，被各怀鬼胎的各路宗门的夹缝中杀出一条复仇之路。横刀立马、招兵买马、一统六合建立霸权，集众人之力打倒具压倒性优势的对手，想要成为称霸天下，必定要披荆斩棘、智勇双全，始能成为一代宗师。