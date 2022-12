IT之家 12 月 19 日消息,Steam 公布了新一周(12 月 12 日至 12 月 18 日)游戏销量榜,Steam Deck 掌机夺得五连冠,《High On Life》第二,《使命召唤 19》第三、《战神》上榜。

IT之家附榜单详情:

1.Steam Deck

2.《High On Life》

3.《使命召唤 19》

4.《FIFA 23》

5.《矮人要塞》

6.《战神 4》

7.《荒野大镖客 2》

8. V社VR 套件

9.《最终幻想 7 核心危机 重聚》

10.《使命召唤 19》金库版

《High On Life》是由《瑞克和莫蒂》制作人开发的喜剧科幻 FPS 游戏《High On Life》,于 12 月 13 日首发并加入 XGP,登陆 XSX|S、Xbox One 与 PC 平台。

在《High On Life》中,人类正遭到一个外星联盟的威胁,而后者居然要把地球人都做成毒品。你将挺身而出拯救并与那些极具魅力而且还会说话的枪们合作,击败 Garmantuous 和他的帮派,然后拯救整个世界!