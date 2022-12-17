Steam Deck 掌机港台版现已开始发货

IT之家 12 月 17 日消息，据 Steam Deck 官方消息，Steam Deck 现已在日本、韩国、香港和台湾等地区向预订客户发货。

IT之家了解到，今年 12 月 1 日开始，日本、韩国、中国香港和中国台湾地区已预订 Steam Deck 的客户将收到电子邮件确认以完成订单。

参数方面，Steam Deck 搭载了 AMD 的 Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Van Gogh APU 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。

价格方面，Steam Deck 中国香港的起售价为 3288 港元（约 2827.68 元人民币），在中国台湾的起售价为 13380 新台币（约 3023.88 元人民币），在日本的起售价为 59800 日元（约 3019.9 元人民币），在韩国的起售价为 589000 韩元（约 3039.24 元人民币）。