OPPO Reno7 SE 5G 开启安卓 13 / ColorOS 13.0 公测版招募

IT之家 12 月 19 日消息，ColorOS 官方宣布，全新的 ColorOS 13.0 x Android 13 系统来了，OPPO Reno7 SE 5G 手机现在迎来 ColorOS 13.0 公测招募。

IT之家获悉，OPPO Reno 7 SE 搭载天玑 900 芯片，采用 6.43 英寸 OLED 屏，拥有 2400×1080 分辨率，支持 90Hz 刷新率。内置 4500mAh 电池，支持 33W 快充，搭配高性能石墨片、VC 均热板等。相机方面，OPPO Reno 7 SE 前置 16MP （f / 2.4）摄像头，后置 4800 万人像三摄，包括 48MP 主摄 IMX581（f / 1.7）、2MP 微距镜头以及 2MP 黑白镜头。

【招募详情】

招募机型：

Reno7 SE 5G

招募时间：2022/12/19 - 2022/12/23

版本审核和推送时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以手机的尝鲜申请界面显示为准，版本将在审核完成后分批进行推送

【申请须知】

1、升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

2、当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

3、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本 C.08（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级公测 ”，然后按照提示进行申请。

由于公测特性，建议您报名时填写真实手机号，便于及时处理公测反馈的问题。

PS：参与答题可提高审核通过概率，请一定要参与答题哦！

3、提交申请后，请耐心等待！工作人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果将以手机的尝鲜申请界面显示为准。

【问题反馈方式】

升级公测版本在使用过程中遇到问题可以在 OPPO 社区“升级尝鲜圈”进行反馈。

反馈方法：进入升级尝鲜圈后点击右下角 +，然后点击“反馈”，按照格式提交反馈。注：请先通过 OPPO 社区 > 底部“圈子” > 右上角“查看全部” > 全部圈子 > 升级尝鲜圈 > 加入，加入升级尝鲜圈。