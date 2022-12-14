三星 Galaxy S20 FE 国行推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版

IT之家 12 月 14 日消息，据网友反馈，三星 Galaxy S20 FE 国行开始推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版，大小为 1.8GB 多。带来了一些新的功能和改进。 包括视觉设计上带来新的应用程序图标和插图，比以往更流畅，增强模糊效果和颜色，支持自定义锁屏等。

三星 Galaxy S20 FE 用户现在可以通过导航到设置 —— 软件更新，并点击下载和安装，在智能手机上安装 Android 13 更新。

IT之家获悉，三星 One UI 5.0 带来了革新的 UI 设计，具有扩展的调色板功能，精简的通知设计，以及简化的设置菜单。三星已经改进了所有的内置应用程序，以增加更多的功能和更好的 UI 设计。该更新还改善了手机的性能、隐私和安全。

IT之家了解到，国内三星 Galaxy S20 FE 5G 采用骁龙 865 芯片组，采用 6.5 英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O 显示屏，介于 S20（6.2 英寸）和 S20+（6.7 英寸）之间，不过分辨率是 1080p+。这块屏幕还通过了 HDR10 + 认证，并且一样支持 120Hz 刷新率，但要降到 1080p 分辨率。

三星 Galaxy S20 FE 背面三摄像头采用 S20 上的 1200 万像素主摄像头，拥有 1/1.76 英寸的大尺寸传感器和 1.8 微米的像素，具有双像素自动对焦功能，还具有光学图像稳定（OIS）功能。长焦摄像头是新的，为 800 万像素传感器（1.0 微米像素），支持 OIS、f / 2.4，提供 3 倍光学变焦和最高 30 倍空间变焦。S20 / S20 + 的 6400 万像素传感器不见了，这意味着 FE 不能录制 8K 视频。第三个摄像头是 1200 万像素超广角摄像头，可覆盖 123° 视野。