三星 Galaxy A53 5G 国行开始推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版

IT之家 12 月 9 日消息，三星 Galaxy A53 5G 国行近期开始推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版，带来了一些新的功能和改进。 包括视觉设计上带来新的应用程序图标和插图，比以往更流畅，增强模糊效果和颜色，支持自定义锁屏等。

三星 Galaxy A53 5G 用户现在可以通过导航到设置 —— 软件更新，并点击下载和安装，在智能手机上安装 Android 13 更新。

IT之家获悉，三星 One UI 5.0 带来了革新的 UI 设计，具有扩展的调色板功能，精简的通知设计，以及简化的设置菜单。三星已经改进了所有的内置应用程序，以增加更多的功能和更好的 UI 设计。该更新还改善了手机的性能、隐私和安全。

三星 Galaxy A53 5G 国行搭载 Exynos1280 处理器，采用 5nm 工艺打造，手机还支持 RAM Plus 功能，最大可扩展 8GB 虚拟运行内存。搭载 6.5 英寸 FHD+ 分辨率的 Super AMOLED 显示屏，最高亮度达到 800nits，并支持 120Hz 刷新率，尺寸为 74.8 x 159.6 x 8.1 毫米，重 189 克，支持 IP67 级防水防尘。该机内置 5000mAh 电池，支持 25W 快充，预装 One UI 4.1 和 Android 12。