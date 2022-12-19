1200 台比亚迪 DM-i 超级混动车型抵达哥伦比亚，创下单次出口量历史新高

IT之家 12 月 19 日消息，据比亚迪汽车，继年初哥伦比亚市场引入首批 500 台比亚迪秦 & 宋 PLUS DM-i 混动车型后，近日，1200 台比亚迪超级混动车型抵达哥伦比亚。

本次发运的车辆由 200 台秦 PLUS DM-i 和 1000 台宋 PLUS DM-i 组成，创下比亚迪 DM-i 超级混动车型单次出口量历史新高，也标志着比亚迪 DM-i 车型成为首款畅销拉美的中国品牌混动汽车。

比亚迪秦 PLUS DM-i 和宋 PLUS DM-i 车型于今年 3 月正式发布于哥伦比亚市场，在 DM-i 超级混动技术的加持下，两款车型拥有超高的燃油经济性，强大综合续航实力，轻奢美学的外观内饰设计。

自 2020 年起，比亚迪与当地经销商 Motorysa 合作，在哥伦比亚销售比亚迪全系列新能源乘用车，包括中大型豪华旗舰轿车汉 EV、豪华纯电 SUV 唐 EV，以及秦 PLUS DM-i 和宋 PLUS DM-i 等高端插电式混合动力车型。迄今为止，比亚迪已向哥伦比亚交付近 3000 辆新能源汽车，成为当地市场主要的新能源乘用车品牌之一。

IT之家了解到，截至目前，比亚迪新能源产品足迹已遍布包括哥伦比亚、巴西、墨西哥、智利、秘鲁、厄瓜多尔、多米尼加、哥斯达黎加、乌拉圭等在内的拉美主要国家。

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