英特尔为锐炫 Pro 专业显卡推出 31.0.101.3517 驱动

IT之家 12 月 19 日消息，英特尔在今年 8 月份发布了锐炫 Pro A 系列专业级图形显卡，包括锐炫 Pro A30M 移动 GPU、锐炫 Pro A40 和 A50 专业显卡。现在，英特尔为该系列显卡推出了 31.0.101.3517 驱动。

据介绍，此版本包括对应用程序的增强支持，包括针对 OpenGL / OpenCL / Vulkan / DirectX API 的优化，这些应用程序将提高单个应用程序和 SPECviewperf 2020 的性能。此外，该驱动支持 Microsoft Windows 11 版本 22H2。

IT之家了解到，锐炫 Pro A30M 移动 GPU 具备 3.5T 单精度浮点性能，搭配 4GB 显存，35-50W 功耗。锐炫 Pro A40 和 A50 桌面图形显卡分别具备 3.5T 和 4.8T 单精度浮点性能，搭配 6GB 显存，最高功耗不超过 75W。

英特尔锐炫 Pro A 系列旨在面向领先的专业软件应用认证，包括建筑、工程和施工行业（AEC）以及设计和制造行业（D&M)）。英特尔锐炫 Pro 图形显卡还针对媒体和娱乐（M&E）应用进行了优化，例如 Blender，并支持运行英特尔 oneAPI 渲染工具包中被广泛采用并集成至行业领先渲染工具中的开源库。

英特尔表示，锐炫 Pro 图形显卡将于今年晚些时候随领先移动和台式生态合作伙伴的产品面市。