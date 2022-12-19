英特尔 i5-13400 外媒评测流出：6 大核 + 4 小核，性能接近 i5-12600K

IT之家 12 月 19 日消息，英特尔 13 代酷睿非 K 系列处理器即将推出，越南媒体 nguyencongpc 现已提前发布了评测，将 i5-13400 与 i5-12600K 进行了比较。

图源 nguyencongpc

规格方面，i5-13400 CPU 拥有 6 个大核和 4 个小核，共计 10 核 16 线程，主频 2.5 GHz，全核睿频可达 4.1 GHz，单核睿频 4.6 GHz，配备 28 MB 的 L3 缓存，基础功耗 65W。

据外媒评测，在 Cinebench 中，英特尔酷睿 i5-13400 在多线程工作负载中比酷睿 i5-12600K 慢 10% 左右，在单线程工作负载中慢 5%。在 PugetSystem 基准测试中，i5-13400 比 i5-12600K 慢 5%。在 Blender 测试中，i5-13400 比 i5-12600K 慢 5%。

此外，外媒提到现有 BIOS 上，这款处理器的功耗稍高，主板供应商将在发布时推出新的 BIOS，将解决这个问题。

IT之家了解到，英特尔预计将在 1 月初的 CES 上发布 13 代酷睿非 K 系列处理器和 B760 系列主板，最早可能会在 1 月份上市。