三星 Galaxy A04 / A04e 手机在印度发布：搭载联发科 Helio P35 芯片，5000mAh 电池

IT之家 12 月 19 日消息，三星今天在印度推出两款新的廉价智能手机 ——Galaxy A04 和 Galaxy A04。这两款设备都采用时尚设计，目标人群是年轻人。

三星 Galaxy A04 和 Galaxy A04e 采用 6.5 英寸 PLS LCD 显示屏，具有 Full HD + 分辨率和 Infinity-V 水滴屏。这两款手机采用后置双摄像头，但只有 Galaxy A04 拥有 5000 万像素主摄像头。Galaxy A04e 则采用 1300 万像素主摄像头。两款手机都有 200 万像素的景深传感器，以协助捕捉人像图像。在正面，两款新手机搭载 500 万像素的自拍相机。Galaxy A04 和 Galaxy A04e 摄像系统最高可实现 1080p 30fps 视频录制。

三星 Galaxy A04 和 Galaxy A04e 搭载联发科 Helio P35 芯片。三星 Galaxy A04e 有三个版本。3GB 内存 + 32GB 存储，3GB 内存 + 64GB 存储，以及 4GB 内存 + 128GB 存储。Galaxy A04 有 4GB 内存和 64GB / 128GB 内部存储。这两款手机都支持 microSD 可扩展存储空间，并且预装运行安卓 12 系统。

但这些手机都不支持 5G 网络。Galaxy A04 有 GPS，Wi-Fi 5，蓝牙 5.0，一个 USB Type-C 端口和一个 3.5 毫米耳机插孔。除了 Wi-Fi 5，Galaxy A04e 也有相同的连接选项，因为该手机仅限于 Wi-Fi b / g / n。两款设备都搭载 5000mAh 电池，支持 15W 快速充电。由于它们缺乏指纹识别，用户必须依靠面部识别或 PIN / 密码来解锁设备。

IT之家了解到，三星 Galaxy A04 有黑色、铜色和绿色三种颜色。64GB 版售价 11999 印度卢比（约 1012 元人民币），而 128GB 版售价 12999 印度卢比（约 1096 元人民币）。32GB、64GB 和 128GB 版本的 Galaxy A04e 售价分别为 9299 印度卢比（约 784 元人民币）、9999 印度卢比（约 843 元人民币）和 11499 印度卢比（约 969 元人民币）。