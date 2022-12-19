“三星 Galaxy”连续 12 年成为韩国第一品牌

IT之家 12 月 19 日消息，三星 Galaxy 智能手机在韩国 100 个品牌名单中名列前茅。

韩国品牌咨询公司 Brandstock 宣布，三星电子 Galaxy 智能手机已经连续 12 年保持榜首位置。Brandstock 顶级指数（BSTI）由总共 1000 分组成，其中三星 Galaxy 智能手机在 2022 年的 BSTI 中获得了 1000 分中的 937.6 分，取得第一。

这对三星来说是个好消息，因为据猜测，由于许多经济体的需求缓慢和经济衰退，该公司将在 2022 年第四季度将其全球智能手机市场头把交椅丢给苹果。三星确实设法将其出货量比上一季度增加了 3.9%，全球智能手机市场出货量为 6420 万台。在份额方面，三星在 2022 年第三季度成功获得全球智能手机市场 1.4% 的增长份额。

三星 Galaxy S22 系列在海外获得了良好的评价。按照《韩国经济日报》说法，Galaxy S22 Ultra 被美国《时代》周刊评选为 2022 年最佳发明。大韩航空在榜单中跃升了 11 位，达到第 11 位，Hana Tour 从去年的第 40 位跃升到今年的第 32 位。

网上购物品牌也展示了激烈的竞争，像 Coupang、Gmarket、Auction 和 11th Street 等公司的排名下降。与 IT 相关的品牌也受到了影响，Naver 从第三位滑落到第四位，谷歌 Google 从第九位滑落到第十位。