均由滑雪造成，美国加拉廷 911 热线半个月收到 28 起苹果 iPhone“车祸检测”误报

IT之家 12 月 20 日消息，根据美国蒙大拿州加拉廷（Gallatin County）县 911 热线官方 Instagram 播报信息，自 2022 年 12 月 1-15 日起已经收到了 28 起因苹果 iPhone 14 / Apple Watch “车祸检测”引发的误报，救援人员到达现场之后发现这些误报均来自滑雪者的非紧急信号。
苹果的“车祸检测”功能使用各种传感器和数据来检测疑似车祸并向当局发出警报。该帖子称，自 12 月 1 日以来，该国通过此功能收到的所有电话都来自 Big Sky Resort、Bridger Bowl 或 Yellowstone Club 滑雪者的 iPhone，这些滑雪者不需要紧急服务。
IT之家了解到，加拉廷县警长搜救队为 iPhone 用户提供了避免向加拉廷县警长搜救队发送虚假电话的提示：
如果您发现您的手机或手表发送虚假的紧急警报，请与调度员保持联系，向他们提供您的位置和活动，并让他们知道来电是一场意外。如果您不回应，加勒廷县 911 将尝试拨打您的电话号码两次。如果您不小心误报，加勒廷县特区要求您尽可能接听这些电话并提供上述信息。
如果您在偏远地区，预计会接到电话，附近的滑雪巡逻队或搜救队也会尝试联系你。如果您不回应之前的任何电话，可能会派出公共安全人员来确保您的安全。