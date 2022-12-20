均由滑雪造成，美国加拉廷 911 热线半个月收到 28 起苹果 iPhone“车祸检测”误报

IT之家 12 月 20 日消息，根据美国蒙大拿州加拉廷（Gallatin County）县 911 热线官方 Instagram 播报信息，自 2022 年 12 月 1-15 日起已经收到了 28 起因苹果 iPhone 14 / Apple Watch “车祸检测”引发的误报，救援人员到达现场之后发现这些误报均来自滑雪者的非紧急信号。

苹果的“车祸检测”功能使用各种传感器和数据来检测疑似车祸并向当局发出警报。该帖子称，自 12 月 1 日以来，该国通过此功能收到的所有电话都来自 Big Sky Resort、Bridger Bowl 或 Yellowstone Club 滑雪者的 iPhone，这些滑雪者不需要紧急服务。

IT之家了解到，加拉廷县警长搜救队为 iPhone 用户提供了避免向加拉廷县警长搜救队发送虚假电话的提示：