因“侵犯少儿隐私诱骗玩家”，Epic Games 被美国 FTC 重罚 5.2 亿美元

北京时间 12 月 20 日早间消息，据报道，当地时间周一，美国联邦贸易委员会（FTC）和知名游戏《堡垒之夜》的开发商“Epic Games 公司”联合宣布，Epic Games 将赔偿 5.2 亿美元，和解有关该公司非法采集儿童隐私信息、诱骗消费者进行游戏消费的指控。

在全部赔偿中，Epic 公司将因为违反美国的一项保护隐私法律而被罚款 2.75 亿美元，未来对于青少年游戏用户将会默认使用更加严格的隐私设置。

联邦贸易委员会宣布，Epic 公司还将支付 2.45 亿美元，向受损失的消费者提供赔偿。贸委会指控 Epic 使用所谓的“黑暗模式”欺骗消费者，让他们购买违背初衷的游戏商品。

贸委会主席莉娜汉（Lina Khan）在一份声明中表示，Epic 公司使用了侵犯游戏玩家隐私的默认设置，此外还通过欺骗性的游戏界面诱骗消费者，其中包括少年儿童玩家。

联邦贸易委员会这一次对 Epic 公司的重罚，来得正是时候。贸委会目前正在对美国游戏市场进行重拳监管。就在上个星期，贸委会向法庭提交诉讼，反对微软公司斥资 690 亿美元收购网络游戏巨头动视暴雪的交易。

在周一的一份声明中，Epic 公司表示，后续在两个游戏玩家对战的情况下，该公司已经废除了通过支付赢得游戏、通过支付获取游戏进展的不合理机制，另外废除了 2019 年推出来的“随机战利品箱”机制。另外，在是否保存游戏玩家的支付信息方面，该公司将会展现一个明确无误的“是 / 否”选项框。

对于过去因为黑暗模式受经济损失的玩家，Epic 公司表示他们未来可以通过信用卡渠道进行退款操作，如果一个信用卡持卡人可以在消费记录上看到未经授权的操作，则可以向银行进行报告，取消收费操作。

Epic 表示，未来公司将会采取更多措施保护青少年用户，比如他们将推出更容易使用的家长控制功能，此外还将要求家长提供密码，来对孩子们的游戏消费提供授权许可，另外对于 13 岁以下的儿童，Epic 未来将会设置游戏消费金额上限。

贸委会表示，Epic 一些员工对贸委会表达了对青少年默认隐私设置的担忧，比如语音聊天功能在使用之前应该明确让用户进行选择。贸委会表示，未来 Epic 在默认设置中必须关闭语音和文字聊天功能。

美国一些青少年隐私权益组织对于贸委会和 Epic 达成的和解协议表示欢迎，“美国数字民主中心”的负责人杰夫・切斯特（eff Chester）表示，在有关《美国联邦青少年数据隐私法》的执法过程中，青少年的数据隐私权也应该得到良好的尊重。