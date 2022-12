IT之家 12 月 20 日消息,类银河城独立游戏《武士之魂 The Spirit of the Samurai》实机演示公开,玩家将扮演一位斩鬼武士,与你的猫猫武士伙伴一起,穿越恶鬼横行的村落与城堡,展开史诗般的除魔之旅。《The Spirit of the Samurai》将登陆 PS5、Xbox 和 PC 平台,目前发售日未定。

实机演示:

游戏截图:

最低配置: