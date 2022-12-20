上海发放首张城市高级辅助驾驶地图许可，百度获批

IT之家 12 月 20 日消息，据百度官方公众号消息，近日，上海发放市内第一张城市高级辅助驾驶地图许可，百度获批，成为业内第一家已获得三个城市的城市高级辅助驾驶地图许可的企业。这意味着百度地图正加速支持车企量产搭载城市领航辅助驾驶功能的智能汽车，覆盖城市范围再扩容。

（城市领航辅助驾驶功能）

高级辅助驾驶地图属于高精度地图的一种，支撑 L2-L3 级别智能汽车的驾驶自动化功能，为其导航、感知、定位和决策起辅助作用。

IT之家了解到，百度地图近日还发布了自研“北斗高精”一体化精准定位导航技术，与其自研的高精度一体化 AI 采集技术一起互为支撑，百度地图事业部总经理季永志表示，在百度地图“双高精”的助力下，城市领航辅助驾驶功能可以更精准的识别包括交通标志、车道线、信号灯等上百种目标，更实时地引导用户智能紧急避让并提前驶入最佳车道，以及更安全地提供车道级预警服务，惠及大众出行。

左：“北斗高精”定位，右：高精地图

地图厂商能够在广州、深圳和上海获得城市高级辅助驾驶地图许可，离不开中央和地方政策的大力支持。自然资源部办公厅今年 8 月下发了《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》，支持在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆等 6 个城市首批开展智能网联汽车高精度地图应用试点。该政策的下发是重大利好，不仅表明国家层面对高精度地图应用前景的重视与鼓励，更代表高精度地图正逐步成熟，走在了“地方试点-经验复制-大规模推广”发展路径中的重要节点上。

9 月，广州和深圳率先开启了高精度地图城市广泛应用试点，具有里程碑意义。11 月，上海市规划和自然资源局正式印发了《上海市智能网联汽车高精度地图管理试点规定》，在坚守安全底线的前提下，围绕数据采集与制作、地图审核和地图服务等重点环节加大改革创新力度，为上海占据智能网联新能源汽车发展的制高点发挥了积极作用。