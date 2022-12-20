首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 软件之家>便捷上网

仍不到 20 个，安卓版火狐浏览器 Firefox Nightly 近日新增 Tampermonkey 在内 5 款扩展

2022/12/20 10:51:49 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 12 月 20 日消息，Mozilla 于上周宣布为安卓版本火狐浏览器 Firefox Nightly 新增了 5 款扩展程序。虽然官方并未明确提及，但可预见的是安卓版 Firefox Beta 和 Firefox Stable 渠道版本也会获得这些扩展程序。

安卓版 Firefox 自 2020 年发布以来，Mozilla 对扩展程序的支持一直持谨慎态度。即使在今天，官方提供的移动浏览器扩展也不到 20 个。

Mozilla 在过去很长一段时间中，一直限制安卓版 Firefox Stable 对扩展的支持。Mozilla 最近关于添加五个扩展的公告暗示这可能会在不久的将来发生变化。

Mozilla 表示：“我们的目标是为移动设备设计 MV3 扩展，即我们能够打开移动扩展的可发现性，超出当今可用的候选列表”。这是一个含糊的声明，但它证实了 Mozilla 计划为 Firefox for Android 带来更多移动扩展。

IT之家了解到，安卓版本火狐浏览器 Firefox Nightly 新增了 5 款扩展程序分别为：

  • Firefox Relay

  • Tampermonkey

  • Read Aloud

  • AdNauseum

  • ClearURLs

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Firefox

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用