仍不到 20 个，安卓版火狐浏览器 Firefox Nightly 近日新增 Tampermonkey 在内 5 款扩展

IT之家 12 月 20 日消息，Mozilla 于上周宣布为安卓版本火狐浏览器 Firefox Nightly 新增了 5 款扩展程序。虽然官方并未明确提及，但可预见的是安卓版 Firefox Beta 和 Firefox Stable 渠道版本也会获得这些扩展程序。

安卓版 Firefox 自 2020 年发布以来，Mozilla 对扩展程序的支持一直持谨慎态度。即使在今天，官方提供的移动浏览器扩展也不到 20 个。

Mozilla 在过去很长一段时间中，一直限制安卓版 Firefox Stable 对扩展的支持。Mozilla 最近关于添加五个扩展的公告暗示这可能会在不久的将来发生变化。

Mozilla 表示：“我们的目标是为移动设备设计 MV3 扩展，即我们能够打开移动扩展的可发现性，超出当今可用的候选列表”。这是一个含糊的声明，但它证实了 Mozilla 计划为 Firefox for Android 带来更多移动扩展。

IT之家了解到，安卓版本火狐浏览器 Firefox Nightly 新增了 5 款扩展程序分别为：