广西提前完成 2.1 万 5G 基站年度建设目标，累计已达 6.6 万个

IT之家 12 月 20 日消息，据广西壮族自治区通信管理局，截至 2022 年 11 月 30 日，广西新建 5G 基站 2.3 万个，累计达 6.6 万个，提前完成 2.1 万个 5G 基站的年度目标任务，实现全区 1279 个乡级行政区以上区域 5G 全覆盖，行政村覆盖率达 64%。

此外，信息通信网络覆盖偏远农村地区，实现了 5 户以上自然村通 4G、20 户以上自然村通光纤，全区 19.3 万个自然村 4G 网络和光纤网络通达率分别接近 100% 和 90%。IT之家了解到，广西全区 2349.81 万互联网宽带用户数中，农村用户占 1003.28 万。

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以千兆光纤和 5G 为代表的新型信息基础设施向农村地区快速延伸，广西全区累计建成 5G 基站 6.2 万个，其中农村地区 1.5 万个，5G 网络覆盖了 50% 以上行政村，智慧农业物联网终端用户数达到 3.35 万。实施智慧广电村村通户户用工程，完成全区极度及深度贫困地区、边境市县的行政村光缆联网及“广电云”信号覆盖，实现中央、自治区、各市县广播电视节目全覆盖。

下一步，广西将继续推进智慧广电服务乡村振兴建设，进一步提升智慧广电基础网络覆盖服务能力，推进广电 5G 网络建设，积极推进应急广播全覆盖工程，建设全区应急广播网。