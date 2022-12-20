消息称苹果将于 2023 年年中开始在越南生产 Macbook

IT之家 12 月 20 日消息，今年 8 月有消息称苹果公司正在就首次在越南生产 Apple Watch 和 MacBook 进行谈判。据日经新闻，苹果将于 2023 年年中开始在越南生产 Macbook。

知情人士称，苹果最大供应商富士康最早在 5 月左右开始在东南亚国家生产 MacBook。苹果一直在努力实现供应链多元化，但由于制造笔记本电脑所需的供应链更复杂，导致 MacBook 生产转移需要更长的时间。

“在 MacBook 生产转移后，苹果的所有旗舰产品基本上都会在中国以外多一个生产基地...... 例如印度有 iPhone 和 MacBook，越南有 Apple Watch 和 iPad”，消息人士透露。

IT之家了解到，苹果目前每年大约生产 2000 万至 2400 万台 MacBook，生产基地主要分布在中国成都、四川省和上海。

今年 6 月，受上海及周边地区严格的疫情管控影响，苹果有史以来第一次将一些 iPad 的生产从中国转移到了越南。今年 5 月，苹果公司 CEO 库克在回应把更多越南公司纳入苹果产业链问题时称，苹果有兴趣与符合该公司标准的越南厂商合作。

目前苹果没有回应日经亚洲的置评请求。富士康拒绝置评。