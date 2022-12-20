NASA：未来火星居民将可使用风能发电

12 月 20 日消息，美国宇航局（NASA）的科学家们宣称，未来前往火星执行任务的人类先驱将可以使用风能发电。他们已经找到了在火星上使用风力涡轮机发电的方法，这让人类探索火星又向前迈出了一大步。

NASA 下属艾姆斯研究中心的科学家在《自然》杂志上刊文称，利用风力涡轮机可能有助于为人类在火星上执行探索任务提供动力，并帮助人类探索使用太阳能或核能等其他能源无法到达的地方。

科学家们在论文中写道：“风能是一种宝贵的能源，但在人类考虑执行火星任务时，这种能源却经常被忽略。”

太空机构、科学家和企业家都在呼吁人类探索火星。NASA 的“阿尔特弥斯”登月任务被认为是未来十年探索火星的踏脚石，而特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）暗示，他将在 2029 年前实现这个目标。

但科学家指出，为人类执行火星探索任务提供动力将需要多种电源。过去，太阳能曾被用来支持火星任务，但在火星夜晚或太阳光线较少的沙尘暴期间，太阳能发电不是很方便。核能是另一种可能电源，但如果放置在靠近人类基地的地方，可能会带来安全风险。

长期以来，风能始终被认为是不可用的，主要是因为火星的大气层太薄，使得风力偏弱。但研究人员在研究中写道，艾姆斯研究中心的博士后维多利亚・哈特威克（Victoria Hartwick）使用 NASA 气候模型推翻了之前的假设，证明风能可以成为火星上的“独立或补充能源”。

哈特威克和她的队友使用这个模型来估计整个火星的风速。他们使用了火星全球勘测者号和海盗号任务收集的数据，并模拟了火星上的风速，按昼夜以及不同的季节和年份进行了细分。

利用这些信息，他们计算出：假设他们有足够高效的风力涡轮机，他们就可以在火星不同地区利用风能大量发电。他们将这些数据与之前估计的、能让 6 人在火星上执行 500 天火星任务所需的能源进行了比较。

科学家们发现，风能可以成功地作为太阳能发电的补充，特别是在火星夜晚和沙尘暴期间。甚至，在火星上的某些地方，风能发电完全可以取代太阳能发电。

研究科学家指出，有了风能支持，火星上有 13 个新地点可以让人类前往探索。在科学家之前确定的 50 个目标地点中，有 10 个也可以利用风能作为补充能源。

目前还不确定人类能否掌握探索火星的技术，是否需要建造风力涡轮机，它们必须有大约 50 米高。科学家说，由于大型机器存在工程和运输方面的挑战，涡轮机的高度将被设置上限。

科学家还称，他们在捕捉火星环形山边缘或火山斜坡附近的风上可能非常精确，但需要更多的工作来应对未来挑战。他们表示：“我们鼓励开展更多旨在推进风力涡轮机发展的技术研究，以便在火星条件下高效运行，并从火星风中获取更多能量。”