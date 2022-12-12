经过 25.5 天的太空之旅后，NASA 猎户座飞船现已重新返回地球

IT之家 12 月 12 日消息，北京时间 11 月 16 日 14 时 47 分，NASA 太空发射系统 (SLS) 携带猎户座飞船发射升空。此次任务称之为阿尔忒弥斯 1 号，这是一次无人绕月飞行测试任务，为后续阿尔忒弥斯 2 号载人绕月、阿尔忒弥斯 3 号载人登月做准备。

经过 25.5 天以及 140 万英里的太空之旅后，猎户座无人飞船已于北京时间凌晨 1 点 40 分左右溅落在加利福尼亚半岛附近的瓜达卢佩岛附近，这也标志着 NASA 里程碑式的阿尔忒弥斯计划一号任务圆满成功，下一次的 Artemis Ⅱ 将会是载人任务的开端。

据悉，在此次绕月飞行任务中，猎户座飞船到达月球 60 英里（约 96.6 公里）以内，并到达距离地球近 27 万英里（约 43.5 万公里）的太空最远点。

据介绍，猎户座太空舱进入地球大气层时达到了约 24500 英里 / 小时的速度，而它的隔热罩承受了约 5000 华氏度的高温，这些都是无法在地球上模拟出来的，这也验证了它作为载人航天飞行器的可靠性。

当它到达离地面约 24000 英尺的高度时，太空舱随即展开降落伞来完成减速，目前已完成回收。IT之家了解到，NASA 还表示将从船上配备传感器的假人模型中获取数据，以便为未来涉及真人的登月任务做准备。

美国宇航局局长比尔尼尔森在一份声明中说：“从发射世界上最强的火箭到绕月飞行再到返回地球的非凡旅程中，这次飞行测试是阿耳特弥斯月球探索计划中的重要一步。”“今天也是 NASA、美国、我们的国际合作伙伴以及全人类的巨大胜利。”