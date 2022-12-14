NASA：漫游者毅力号首次捕获到火星尘暴的声音

IT之家 12 月 14 日消息，美国宇航局当地时间周二宣布，火星探测器漫游者所属的“毅力号”火星车在火星上捕捉到了一种类似“尘暴”的声音，这是人类首次在另一颗行星上记录到“尘暴”内部的声音，科学家们将利用这种声音来揭示漩涡结构内部的状况。

IT之家了解到，漫游者以及毅力号于 2020 年 7 月 30 日发射升空，并于 2021 年 2 月 18 日登陆火星。作为火星 2020 任务的一部分，美国宇航局计划使用该飞行器探索 Jezero 陨石坑并寻找古代微生物生命的迹象.

实际上，毅力号火星车自 2021 年 2 月以来就一直待在 Jezero 陨石坑中，但它之前从未成功录下一个音频。这一次，它使用 SuperCam 麦克风捕捉到了火星尘暴那低沉又神秘的声音。

毅力号还拍摄下了一场即将来临的风暴的图像（也包含在视频中），但只记录持续时间不到三分钟的声音片段。

约克大学 (York University) 行星科学家约翰・爱德华・摩尔斯 (John Edward Moores) 说：“我想不出以前有哪个案例，能有这么多仪器提供的这么多数据，有助于描述一个尘暴的特征。”“如果 (摄像机) 指向不同的方向，或者麦克风观察的时间推迟几秒钟，那么故事的关键部分就会丢失。在科学领域，幸运有时是很有帮助的！”