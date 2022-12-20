电量即将耗尽，这可能是 NASA 洞察号火星车发回的最后一张照片

IT之家 12 月 20 日消息，美国宇航局（NASA）的洞察号（InSight）于四年前在火星上着陆，该着陆器周一发回了可能是其最后一张在火星拍摄的图像。

NASA 洞察号官推今日发文称：“我的电量真的很低了，所以这可能是我能发送的最后一张照片。不过不要为我担心：我在这里的时间既富有成效又很宁静。如果我可以继续与我的任务团队交谈，我会继续的，但我的火星任务很快就会结束，谢谢亲们的陪伴。”

IT之家了解到，洞察号的电力预计本月晚些时候会耗尽，当洞察号连续两次无法与环绕火星的航天器进行通信尝试时，美国宇航局将正式结束其火星任务。

洞察号的运营团队今年早些时候开始为着陆器的任务结束做准备，关闭了需要最多电力的设备，并确保它在过去四年里收集的数据得到保存。

自 2018 年 11 月在火星着陆以来，洞察号着陆器对火星液态核心和其它内核成分进行了探测，它已经在这个星球上探测到 1300 多次地震，包括 5 月份的 5 级地震。

洞察号着陆器的核心任务是在头两年完成的。一对 7 英尺宽的太阳能电池板最初在每个太阳日（或火星日）产生约 5000 瓦时电力，但由于灰尘的积累，上个月每个太阳日只能产生约 500 瓦时电力。