美团外卖将继续在上海投入超 2000 万元补贴，吸引鼓励更多骑手跑单

IT之家 12 月 20 日消息，美团方面透露，最近一周在上海投入的配送补贴已达 800 万元，预计接下来的一个月内还将继续在上海投入超 2000 万元的补贴，以吸引、鼓励更多骑手跑单。

据介绍，为保障订单配送效率，美团外卖也在通过设置“疫情关怀金”、强化骑手健康保障、增强招聘力度等方式，持续提升骑手运力储备，加速恢复城市配送运力。

美团外卖相关负责人介绍，“疫情关怀金”主要用于对骑手的接单激励，包含接单奖励、天气补贴等多种形式，可让接单骑手在特殊时期能获得更高收入；并对因疫情影响的超时等相关情况进行免责，让骑手安心跑单。

IT之家曾报道，美团第三季度营收 626.2 亿元，同比增长 28.2%。净利润 12.2 亿元，同比扭亏为盈，预估亏损 9.868 亿元；调整后净利润为 35.3 亿元。

在此前的财务电话会议上，美团陈少晖表示：外卖业务由于季节性因素和我们提供的补贴，配送成本出现上升，而且还有七月和八月相比二季度疫情的改善，市场活动的投入也增加了，导致出现利润的环比小幅下降。展望未来，疫情将继续影响核心本地商业业务，营收变化也会受到相应影响，预计 Q4 受到的影响会比三季度更大。我们还将继续缩减成本，提升效率，预计四季度利润和利润率都将继续改善。