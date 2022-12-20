交错式 HDR 解决方案让能耗最多降低 24%，谷歌 Pixel 8 将采用三星 ISOCELL GN2 相机

IT之家 12 月 20 日消息，谷歌 Pixel 系列手机为了改善动态范围、减少重影，一直使用多帧 HDR 解决方案。小道消息人士和开发者 Kuba Wojciechowski 发现 2023 年款 Pixel 将会采用交错式 HDR（staggered HDR）解决方案，带来更优秀的成像质量。

Wojciechowski 近日逆向编译了 Google Camera Go 应用，发现明年推出的 Pixel 8 将会采用交错式 HDR 解决方案。而且他还表示 Pixel 6/7 系列所使用的三星 ISOCELL GN1 相机模组并不支持交错式 HDR，也就是说 Pixel 8 将会采用三星的 ISOCELL GN2 新机模组，意味着主摄的升级。

什么是交错式 HDR 解决方案？

谷歌最初的 HDR+ 解决方案就是采取一系列的短曝光。从 Pixel 5 和 Pixel 4a 开始，谷歌采用 bracketing 式的 HDR+ 方案。这种技术是在按下快门前拍摄五次短暂的曝光，并在按下快门按钮时进行长时间曝光。

初代 HDR 方案和 bracketing 式的 HDR+ 方案对比

而交错式 HDR 是三星对 HDR 摄影的更现代化处理。这项技术以非常快的速度连续捕捉三个独立的曝光（短、中、长），然后将它们合并为最终的照片。因此，在谷歌目前的 HDR+ 解决方案中，并没有中等长度的曝光选项。

IT之家了解到，三星在 GN2 发布时指出，与 GN1 的实时 HDR 模式相比，交错式 HDR 带来了更丰富的细节和更鲜艳的色彩，而且能耗可以最多可以降低 24%。三星还表示，交错式 HDR 比传统的 HDR 解决方案成片更快。