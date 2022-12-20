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微软 GitHub 与微信达成合作，帮助防护用户隐私

2022/12/20 19:29:47 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 20 日消息，据微软 GitHub 官博消息，GitHub 与腾讯微信达成合作，通过扫描访问令牌，来帮助保护所有公共仓库和私有仓库的共同用户。

GitHub 密钥扫描会通过搜索存储库中的已知类型的密钥来保护用户。通过识别和标记这些密钥，有助于防止数据泄露和欺诈。

腾讯微信令牌则允许用户验证微信公众号和小程序开发者，获取业务应用的敏感信息，并可用于验证商家身份。

IT之家了解到，具体来说，GitHub 会将在公共仓库中找到的访问令牌转发给微信，微信将通知受影响的用户。微信鼓励用户删除 GitHub 上泄露的 API token，并在微信支付商家平台或微信公众号平台上创建新 token。

微信支付的密钥包括：

  • APIv2 密钥 (opens new window)，用于 APIv2 所有接口。

  • 商户 API 证书 (opens new window) 对应的私钥，用于 APIv2 的高安全级别接口和 APIv3 所有接口。

  • APIv3 密钥 (opens new window)，用于 APIv3 的微信支付平台证书下载接口以及回调通知。

如果以上密钥在 GitHub 泄漏，可以根据链接中的文档执行应急处理。

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关键词：GitHub微信

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