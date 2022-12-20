微软 GitHub 与微信达成合作，帮助防护用户隐私

IT之家 12 月 20 日消息，据微软 GitHub 官博消息，GitHub 与腾讯微信达成合作，通过扫描访问令牌，来帮助保护所有公共仓库和私有仓库的共同用户。

GitHub 密钥扫描会通过搜索存储库中的已知类型的密钥来保护用户。通过识别和标记这些密钥，有助于防止数据泄露和欺诈。

腾讯微信令牌则允许用户验证微信公众号和小程序开发者，获取业务应用的敏感信息，并可用于验证商家身份。

IT之家了解到，具体来说，GitHub 会将在公共仓库中找到的访问令牌转发给微信，微信将通知受影响的用户。微信鼓励用户删除 GitHub 上泄露的 API token，并在微信支付商家平台或微信公众号平台上创建新 token。

微信支付的密钥包括：

APIv2 密钥 (opens new window)，用于 APIv2 所有接口。

商户 API 证书 (opens new window) 对应的私钥，用于 APIv2 的高安全级别接口和 APIv3 所有接口。

APIv3 密钥 (opens new window)，用于 APIv3 的微信支付平台证书下载接口以及回调通知。

如果以上密钥在 GitHub 泄漏，可以根据链接中的文档执行应急处理。