苹果自助维修计划支持机型扩大，新增配备 M1 的台式 Mac 和 Studio Display

IT之家 12 月 21 日消息，苹果公司今天扩大了其自助维修计划，新增支持搭载 M1 系列芯片的 iMac、Mac mini、Mac Studio 以及 Studio Display，这些机型现在都有相应的零件、工具和维修手册，用户可以自己动手完成维修。

IT之家了解到，这些台式 Mac 机型和 Studio Display 的零部件目前仅限于在美国提供，尽管该计划在本月早些时候已经扩展到了比利时、法国、意大利、德国、波兰、西班牙、瑞典和英国。此外，相关维修手册可以在苹果公司的网站上找到。

Mac 台式机和 Studio Display 的工具包可以从苹果的自助维修店租借，每套 49 美元（约 342 元人民币），七天后必须归还。

苹果自助维修计划于 4 月在美国首次推出，为用户提供苹果正品零件、工具和手册，以完成对 iPhone 12、iPhone 13 和第三代 iPhone SE 机型的自助维修。该计划于 8 月新增支持包括采用 M1 系列芯片的 MacBook Air 和 MacBook Pro 机型。

苹果公司表示，该计划是为那些“对维修电子设备的复杂性有经验”的个人准备的。对于“绝大多数”用户来说，苹果表示去像苹果零售店这样的“专业维修商”进行维修是一个更好的选择。