超 400 亿美元罚款不用交了，亚马逊和解三大欧盟反垄断调查

北京时间 12 月 21 日消息，电商巨头亚马逊周二与欧盟就三项反垄断调查达成和解。此前，该公司解决了欧盟对其使用卖家数据的担忧，从而避免了高达其全球年营业额 10% 的罚款。亚马逊 2021 年营收为 4698 亿美元，10% 的罚款将高达 469.8 亿美元 (约合 3271 亿元人民币)。

亚马逊

在第一桩案件中，亚马逊被指控利用其规模、支配力和数据来推广自己的产品，以获得对同样使用其平台的竞争对手的不公平优势。现在，该公司已同意不将卖家的数据用于自己的竞争性零售业务和自有品牌产品。

第二个案子涉及亚马逊在其网站上为卖家对“黄金铺位”(buy box) 的报价进行排序时是否平等对待每一位卖家，这款业务占据了亚马逊大部分销售额。亚马逊已经同意，如果竞争对手的产品在价格和配送方式上与第一个铺位里的产品有很大差异，就会在显眼位置为其设置第二个铺位。在第三个案子中，亚马逊同意 Prime 服务的卖家可以选择自己的物流和配送服务，而不是亚马逊批准和选择的物流和配送服务。

亚马逊表示，很高兴解决了欧盟委员会的担忧。“虽然我们仍然不认同欧盟委员会做出的多个初步结论，但我们已经建设性地参与进来，以确保我们能够继续为欧洲各地的客户服务。”该公司发言人称。