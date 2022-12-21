博通公司 610 亿美元收购 VMware 的交易面临欧盟深入审查

北京时间 12 月 21 日早间消息，据报道，博通公司（Broadcom）计划以 610 亿美元收购云计算公司 VMware 的交易面临欧盟的长期审查。此前欧盟监管机构警告称，该交易可能会给企业客户带来“更高的价格、更低的质量和更少的创新”。

欧盟反垄断负责人玛格丽特・维斯特格（Margrethe Vestager）周二在一份声明中表示，初步调查突显出“合并后，博通公司可能会阻止其硬件竞争对手与 VMware 的服务器虚拟化软件进行交互操作”的风险。欧盟将 5 月 11 日定为审查该交易的新的最后期限，并表示展开深入调查的决定并不会预先判定调查的最终结果。

在与欧盟委员会并购团队进行了数月的初步讨论后，上个月博通公司正式寻求欧盟批准该交易。这笔交易标志着有史以来半导体制造商最大的收购案，同时也延续了博通首席执行官 Hock Tan 的收购热潮，他已经建立了业内最大、最多元化的公司之一。

VMware 支持博通的软件产品 —— 这也是 Hock Tan 近年来战略的关键部分。他于 2018 年收购了企业软件制造商 CA Technologies，并于 2019 年收购了赛门铁克公司的企业安全业务。

除欧盟监管机构外，该交易还可能受到英国并购监管机构的审查。该机构上月曾呼吁有兴趣的各方发表评论，称希望了解此次收购是否会大幅削弱英国市场的竞争。

根据分析师詹妮弗・里（Jennifer Rie）的说法，考虑到这笔交易的规模，欧盟的深入审查在意料之中。

“产品重叠不应成为问题，”她在本月早些时候表示。“报告显示，企业集团的担忧可能是监管审查的重点：2021 年 VMware 占据 79% 的市场份额，其虚拟服务器产品的粘性可能为该公司提供了对客户的定价杠杆。我们相信，VMware 可以提供价格保证以减少这些担忧。”

博通的这一计划是面临欧盟反垄断机构严格审查的第二笔重大科技交易。微软计划以 690 亿美元收购游戏开发商动视暴雪的交易正在接受调查，此前监管机构表示，他们担心这家软件巨头可能会阻止获得《使命召唤》等的特许经营权。

“我们在世界各地的各种监管文件方面取得了进展，已经在巴西、南非和加拿大获得了合法的合并许可，” 博通在一份声明中表示，“我们仍然预计该交易将在博通的 2023 财年完成。”

博通的一系列收购招致了竞争对手的反对，竞争对手担心博通不断扩大的业务范围。这导致了激烈的游说活动，旨在阻止其进一步扩张和调查，并对其产品销售策略进行罚款。

Hock Tan 遭遇的最大挫折发生在 2018 年，当时美国前总统唐纳德・特朗普发布了一项行政命令，停止了他以 1170 亿美元收购高通公司的企图。这标志着该公司在半导体行业的扩张结束，并导致他转向打造软件业务，收购 VMWare 就是其中一步。