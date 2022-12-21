4999 元起，iQOO 11 Pro 今日预售：搭载骁龙 8 Gen 2，支持 200W 超快闪充

IT之家 12 月 21 日消息，iQOO 11 系列于 12 月 8 日发布。其中，iQOO 11 Pro 将于今日上午 10:00 开启预售，售价 4999 元起，并将于 12 月 29 日 10:00 正式开售。

8GB+256GB 版本售价 4999 元；

12GB+256GB 版本售价 5499 元；

16GB+512GB 版本售价 5999 元。

配置方面，iQOO 11 Pro 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器与自研芯片 V2，配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 存储，内置 4700mAh 电池，支持 200W 超快闪充、50W 无线闪充。

IT之家了解到，iQOO 11 Pro 采用 6.78 英寸 144Hz E6 全感屏，拥有 3200×1440 屏幕分辨率，搭载第二代超声波 3D 广域指纹。

影像方面，iQOO 11 Pro 前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 VCS IMX866 超清主摄 + 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距镜头 + 1300 万像素人像镜头。

系统方面，iQOO 11 系列搭载 OriginOS 3，全新品牌字体 iQOO type 上线，显示大小 DPI 调节，页面内容同时缩放，还有全新智算中枢带来视感、触感流畅 2.0 以及不公平调度、原地复活机制等，超级小窗也进行了改进。