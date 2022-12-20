因批评马斯克推文和公司政策，两名特斯拉员工遭解雇

IT之家 12 月 20 日消息，据彭博社报道，两名特斯拉前雇员称，他们在参加了有组织的公开批评埃隆-马斯克的活动后，被公司非法解雇。

IT之家了解到，这两名员工都在加州，他们已经向美国国家劳工关系委员会提出投诉。这起解雇事件可能违反了保护员工有关工作条件的言论的联邦法律。

这两名员工说，他们参与起草了两封信，其中一封要求特斯拉重新考虑其返回办公室的政策，另一封涉及马斯克的一条推文，他们认为该推文违反了公司的反骚扰政策。据彭博社报道，这两封信的草稿从未发送给特斯拉高管。

根据彭博社报道，这些员工说他们被解雇是因为讨论了“特斯拉未能执行其非骚扰政策和执行疫情后的返回办公室政策”。

值得一提的是，之前还有一些 SpaceX 的前雇员声称在马斯克被指控性骚扰后，他们写了一封信，呼吁公司加强其“零容忍政策”，结果他们被非法解雇。2022 年 6 月这封信发出来后，9 名员工最终被解雇，其中 8 人向联邦监管机构提出指控。

SpaceX 的前员工向美国国家劳工关系委员会提出申诉，并聘请旧金山一家律师事务所代理他们的案件，特斯拉的前员工也聘请了同一家公司。特斯拉没有回应评论请求，自 2019 年解散其新闻关系部门以来，特斯拉从没有对外界请求的置评作出回应。