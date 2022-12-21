强推 USB-C 接口后，欧盟新法规或使手机可拆卸电池回归

IT之家 12 月 21 日消息，在强制要求所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑使用 USB Type-C 充电端口之后，欧盟（EU）现在已经就新的法律法规达成一致，旨在使电池更加可持续和可重复使用。这项新法规将给消费科技公司和电池制造商带来一系列新的挑战，因为新法律涉及整个电池生命周期，包括材料提取、工业生产和处置。

新的欧盟法律将适用于在欧盟销售的所有类型的电池，其中包括电子设备中使用的电池、工业电池、汽车电池，以及两轮车和电动车（EV）中使用的电池。从 2024 年初开始，欧盟的电池制造商将必须报告产品的总碳足迹，从开采到回收过程。

然后，这些数据将被用于设定电池的最大二氧化碳限制，该限制最早将于 2027 年 7 月生效。他们将需要使用一定比例的回收材料，即 16% 的钴、85% 的铅、6% 的锂和 6% 的镍。

IT之家了解到，新法规还要求消费技术品牌在设计他们的设备时，要使其电池易于更换，要么使电池盖支持拆卸，要么使用的螺丝容易拆下，这或许意味着可拆卸电池将回归智能手机，使电子设备更具有可持续性，并提高其寿命，不过也会减少公司在维修和维护设备过程中的利润率。

如果通过，新规定将确保在欧盟地区销售的电池在全球范围内更具有可持续性，最终为世界其它地区制定一个标准。这些规则不仅评估碳足迹，而且在欧盟参与电池制造过程的公司还需要识别、预防和解决其供应链中的人权和劳工问题。

欧盟只对锂、镍、钴和石墨等关键原材料实施了这项新法律。除此以外，欧盟还制定了雄心勃勃的回收目标，其目标是到 2023 年收集 45% 的电子设备的可回收材料，到 2030 年收集 73%。此外，就电动车而言，其目标是收集 100% 的可回收材料。

新的欧盟电池法规正在等待议会和理事会的最终批准，肯定会给苹果、谷歌、三星等消费电子公司带来严峻的挑战，因为他们需要重新思考他们的设备设计，松下和三星 SDI 等电池制造商也会受到影响，所有与电池打交道的公司都需要开始为新的法律做准备，审查他们的供应链和运营，同时与回收商达成合作方案。