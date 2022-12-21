新能源不敌石油，特斯拉市值被埃克森美孚超越

北京时间 12 月 21 日消息，随着投资者纷纷涌向石油巨头，逃离埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的电动汽车公司，特斯拉市值自 2020 年以来首次被埃克森美孚超越。

投资者正转向石油公司

标普全球市场财智的数据显示，截至周二收盘，特斯拉股价收跌 8%，比 10 月底马斯克完成 440 亿美元收购推特时的水平下跌了 60% 以上，市值降至 4350 亿美元。与此同时，埃克森美孚股价收盘上涨 1%，较年初累计上涨大约 67%，总市值超过 4390 亿美元。

马斯克最近已失去了世界首富地位，他的财富在周二又损失了 77 亿美元，今年的累计损失达到 1226 亿美元，超过了他在 2021 年的财富增量。马斯克在上周末提出了辞去推特 CEO 一职的可能性，这让担心他分心的特斯拉投资者松了一口气。但分析师本周继续警告称，他在推特身上的精力投入可能会对特斯拉股价造成进一步损害。

分析师表示，两家公司截然不同的股价表现，标志着股市正从特斯拉等成长型股票转向大宗商品生产商等价值导向型公司，后者在经济低迷时期往往会吸引投资者。埃克森美孚曾是全球市值最大的公司，但是随着油价在疫情爆发的前几个月暴跌，化石燃料生产商失去了关注环境、社会和治理的投资者的青睐，该公司经历了残酷的 2020 年。