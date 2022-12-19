特斯拉又被起诉，事故车主曝其拒绝提供行车数据

IT之家 12 月 19 日消息，近日，张某某与特斯拉汽车销售服务（北京）有限公司、特斯拉汽车销售服务（杭州）有限公司不当得利纠纷一审裁定书公开。

文书显示，原告张某某诉称，2021 年 8 月在杭州 S14 杭长高速发生交通事故，原告感觉是车子自动抢方向盘和刹车造成，向特斯拉多次索要发生事故的行车数据，特斯拉拒绝提供。后特斯拉给出将 6.4 万元的完全自动驾驶软件转移到新车，要求车辆全损报废的解决方案，后车辆经保险公司确定报废，但特斯拉不肯转移软件，也不肯退款。原告故诉至法院，要求被告提供发生事故完整的行车数据并公开赔礼道歉等。

这是继“特斯拉车顶维权”案后，特斯拉又一次被诉上法庭。这场关于车企与车主之间的“战争”，不知将以何种方式解决。

被告特斯拉汽车销售服务（杭州）有限公司在提交答辩状期间对管辖权提出异议，认为本案与特斯拉汽车销售服务（北京）有限公司无关，该主体并非本案适格被告，并申请将本案移送至杭州市相关法院审理。

IT之家了解到，北京市大兴区人民法院审查认为，特斯拉汽车销售服务（北京）有限公司作为本案汽车订购协议中所约定的销售方，是本案的适格被告，该院作为被告住所地法院对本案具有管辖权。最终，法院驳回特斯拉公司对管辖权所提异议。