最终 57.5% 赞成，马斯克预计将卸任 Twitter CEO

IT之家 12 月 19 日消息，埃隆・马斯克（Elon Musk）周日晚间在 Twitter 发起来一份民意调查：“我是否应该辞去 Twitter CEO 一职？”很快，这次投票就成为了美国的最热门话题。如今，投票通道已关闭，投赞成票的有 57.5%，投反对票的有 42.5%。超过 1750 万人参与了投票。

马斯克周日表示，他将遵守此次投票结果。但没有详细说明如果投票赞成其卸任，他将何时卸任。

在两个月之前，马斯克 440 亿美元收购了 Twitter，并且亲自担任 Twitter CEO。接管 Twitter 后，开始大刀阔斧的改革，已经解雇了数千人。

马斯克领导的电动汽车制造商特斯拉公司的股票在盘前交易中上涨了约 5%。

马斯克本月早些时候失去了世界首富头衔，他还创办了隧道企业 Boring Company，支持医疗设备公司 Neuralink，并领导火箭公司 SpaceX。

特斯拉的投资者一直担心马斯克在 Twitter 交易后把自己搞得太累了。

IT之家了解到，特斯拉的股票今年已经损失近 60% 的价值，因为和其他汽车制造商一样，在与供应链问题和电动汽车领域日益激烈的竞争作斗争。

Wedbush 分析师 Dan Ives 在一份说明中说：“看来马斯克作为 Twitter 首席执行官的统治将告一段落，从而对特斯拉的股票是重大利好。”

“马斯克就是特斯拉，特斯拉就是马斯克。”

特斯拉被列为世界顶级汽车制造商之一，每年大约交付约 100 万辆汽车。但最近的物流挑战、疫情有关的封锁、较高的借贷成本和全球经济增长的黯淡前景都引发人们的担忧。

上个月，马斯克向特拉华州法院表示，他将减少在 Twitter 的时间，并最终找到新的领导人来管理这家社交媒体公司。

马斯克周日在回复一位推特用户关于可能更换 CEO 的评论时说，“还没有继任者”。

这次投票是在 Twitter 周日政策更新之后进行的，该政策禁止仅以推广其他社交媒体公司为目的而创建的账户，以及包含竞争对手平台的链接或用户名的内容。