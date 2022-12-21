英伟达 RTX 3050 6GB 移动 GPU 曝光，将搭载于新一代性能本

IT之家 12 月 21 日消息，联想昨天发布了新一代 IdeaPad Pro 5 系列笔记本，搭载了新一代处理器，同时也曝光了英伟达的 RTX 3050 6GB 移动 GPU。

IT之家了解到，英伟达当前的 RTX 3050 GPU 采用了 GA107 GPU，拥有 2048CUDA 核心，搭载了 4GB 显存。新版 RTX 3050 CUDA 核心不详，显存升级到了 6GB。

不久前，三星一款笔记本现身 Geekbench，搭载了 i7-13700H 处理器，显卡为 20 计算单元，配备了 6GB 显存，现在来看应该就是 RTX 3050 6GB。RTX 3050 6GB OpenCL 跑分为 72497 分，相比之下，RTX 3050 Ti 的跑分在 50000-70000 分。

除了 RTX 3050 6GB 之外，联想新一代 IdeaPad Pro 5 系列笔记本还将搭载 RTX 4050 GPU，暂无其参数信息。

据联想消息，IdeaPad Pro 5 14 和 IdeaPad Pro 5 16 锐龙版将于 2023 年 5 月上市，价格从 1099 欧元（约 8133 元人民币）起。酷睿版将在明年 4 月上市，价格从 1199 欧元（约 8873 元人民币）起。