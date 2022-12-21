一加 11 跑分曝光，二代骁龙 8 冲到 134 万分

IT之家 12 月 21 日消息，一加此前已经宣布 2023 年旗舰产品一加 11 活动发布会将于 2 月 7 日在印度新德里举行，将发布一加 11 5G、一加 Buds Pro 2 无线耳机等新品。

IT之家了解到，目前型号为 PHB110 的一加 11 手机的跑分已经曝光，包括安兔兔跑分和 Geekbench 跑分。安兔兔跑分方面，这款机型搭载了高通骁龙 8 Gen 2 移动平台，提供 16GB LPDDR5X 内存与 512GB UFS 4.0 闪存，采用的是具备 120Hz 刷新率屏幕。跑分方面，目前安兔兔统计到的最高成绩为 1341080 分，其中 CPU 成绩为 295159、GPU 部分是 574508、MEM 部分为 268112、UX 成绩达 203301。在目前已知的骁龙 8 Gen 2 机型中表现出色。

Geekbench 跑分方面，一加 11 单核跑分 1493 分，多核跑分 5112 分。

官方此前表示，一加 11 历时一年的打磨，集合了内部最强的性能研发资源和最顶尖的工业设计能力，呈现出引领性的质感设计，挑战行业多项不可能，将给用户带来引领未来的性能体验。一加高管李杰则强调，可以很自信地说，一加 11 上市之后，将会是行业最强的性能旗舰。