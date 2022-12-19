联名《流浪地球 2》，一加 11“行星发动机”特别版曝光

IT之家 12 月 19 日消息，今日《流浪地球 2》电影官方公布了“刘培强”和“图恒宇”的预告视频，有网友发现，官方微博的小尾巴显示“来自 一加 11 行星发动机”。

不仅如此，一加中国区总裁李杰，也发布微博提醒用户，称今天流浪地球官方放出的消息中有一个“彩蛋”，并且其微博小尾巴也显示“来自 一加 11 行星发动机”，证实一加将跟《流浪地球》联名，推出一款一加 11 行星发动机特别版手机。

目前官方还未公布一加 11 系列的发布时间，不过在近日举行的一加 9 周年活动中，一加官方宣布了未来性能旗舰一加 11，即将发布。官方称，一加 11 历时一年的打磨，集合了内部最强的性能研发资源和最顶尖的工业设计能力，呈现出引领性的质感设计，挑战行业多项不可能，将给用户带来引领未来的性能体验。

爆料显示，一加 11 5G 预计搭载 6.7 英寸的 QHD+ AMOLED 显示屏，具有 120Hz 刷新率和 HDR10 + 认证。内置高通骁龙 8 Gen 2 芯片，配备高达 16GB LPDDR5X 内存和高达 512GB 的 UFS4.0 存储。

在影像方面，一加 11 后置 5000 万像素的索尼 IMX890 主传感器，4800 万像素的超广角镜头，以及 3200 万像素的长焦镜头。前置 3200 万像素摄像头，用于自拍和视频通话。物理静音滑块也将回归。该手机采用 5000mAh 电池，支持 100W 快速充电。这款手机还将预装基于安卓 13 的 OxygenOS 13 系统。

IT之家获悉，一加 11 还将采用屏内指纹传感器，哈苏相机，以及立体式扬声器，支持杜比全景声。预计还支持 5G、Wi-Fi 6E、蓝牙 5.2、GPS 和 USB Type-C 接口等连接。