立砍 1749 元：苹果 Apple Watch S7 手表京东狂促再加码

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Apple Watch Series 7 去年 10 月开售，搭载 S7 芯片，45mm GPS + 蜂窝款上市价为 3999 元。

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以下是 Apple Watch Series 7 的具体参数信息：

41 毫米或 45 毫米表壳；屏幕区域增大 50% 以上

全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)，1000 尼特亮度

铝金属表壳搭配 Ion-X 玻璃表镜

不锈钢及钛金属表壳搭配蓝宝石玻璃表镜

GPS 和 GPS + 蜂窝网络表款

配备 64 位双核处理器的 S7 SiP 芯片

W3 无线芯片

U1 芯片 (超宽带技术)

带有触觉反馈的数码表冠

血氧传感器

电极式心率传感器和第三代光学心率传感器

心率过高或过低时的预警通知

全球紧急呼救电话

SOS 紧急联络

摔倒检测

游泳适用 (防水 50 米)

防尘 (IP6X 级别)

抗裂性能出众的表镜

LTE 和 UMTS

无线局域网

蓝牙 5.0

GPS/GNSS

指南针

全天候高度计

32GB 容量

充电速度更快

41 毫米版本：

高度：41 毫米

宽度：35 毫米

厚度：10.7 毫米

表壳重量 (GPS)：32.0 克

表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 32.0 克

45 毫米版本：