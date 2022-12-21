立砍 1749 元：苹果 Apple Watch S7 手表京东狂促再加码

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Apple Watch Series 7 去年 10 月开售，搭载 S7 芯片，45mm GPS + 蜂窝款上市价为 3999 元。
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以下是 Apple Watch Series 7 的具体参数信息：
41 毫米或 45 毫米表壳；屏幕区域增大 50% 以上
全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)，1000 尼特亮度
铝金属表壳搭配 Ion-X 玻璃表镜
不锈钢及钛金属表壳搭配蓝宝石玻璃表镜
GPS 和 GPS + 蜂窝网络表款
配备 64 位双核处理器的 S7 SiP 芯片
W3 无线芯片
U1 芯片 (超宽带技术)
带有触觉反馈的数码表冠
血氧传感器
电极式心率传感器和第三代光学心率传感器
心率过高或过低时的预警通知
全球紧急呼救电话
SOS 紧急联络
摔倒检测
游泳适用 (防水 50 米)
防尘 (IP6X 级别)
抗裂性能出众的表镜
LTE 和 UMTS
无线局域网
蓝牙 5.0
GPS/GNSS
指南针
全天候高度计
32GB 容量
充电速度更快
41 毫米版本：
高度：41 毫米
宽度：35 毫米
厚度：10.7 毫米
表壳重量 (GPS)：32.0 克
表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 32.0 克
45 毫米版本：
高度：45 毫米
宽度：38 毫米
厚度：10.7 毫米
表壳重量 (GPS)：38.8 克
表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 38.8 克