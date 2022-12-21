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首页 > 数码之家>智能手表

立砍 1749 元：苹果 Apple Watch S7 手表京东狂促再加码

2022/12/21 11:40:42 来源：IT之家 作者：百竹 责编：百竹
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京东苹果年货节预热现已开启，全场好价：点此前往主会场

Apple Watch Series 7 去年 10 月开售，搭载 S7 芯片，45mm GPS + 蜂窝款上市价为 3999 元。

今日京东绿色版 PLUS 直降至 3750 元 + 可领 1100 元大额券，参与健步走活动（点此前往）可再领 200 元券 *，叠加后实付 2450 元

如果领到了 200 元北京消费券，到手价仅需 2250 元（相当于立减 1749 元）：

京东 Apple Watch Series 7 绿色 GPS + 蜂窝款 45 毫米三重优惠 2450 元领 1100 元券

* 找到客服发送“满 2888 步”的微信步数图片，可得 200 元加码券。

以下是 Apple Watch Series 7 的具体参数信息：

  • 41 毫米或 45 毫米表壳；屏幕区域增大 50% 以上

  • 全天候视网膜显示屏 (LTPO OLED)，1000 尼特亮度

  • 铝金属表壳搭配 Ion-X 玻璃表镜

  • 不锈钢及钛金属表壳搭配蓝宝石玻璃表镜

  • GPS 和 GPS + 蜂窝网络表款

  • 配备 64 位双核处理器的 S7 SiP 芯片

  • W3 无线芯片

  • U1 芯片 (超宽带技术)

  • 带有触觉反馈的数码表冠

  • 血氧传感器

  • 电极式心率传感器和第三代光学心率传感器

  • 心率过高或过低时的预警通知

  • 全球紧急呼救电话

  • SOS 紧急联络

  • 摔倒检测

  • 游泳适用 (防水 50 米)

  • 防尘 (IP6X 级别)

  • 抗裂性能出众的表镜

  • LTE 和 UMTS

  • 无线局域网

  • 蓝牙 5.0

  • GPS/GNSS

  • 指南针

  • 全天候高度计

  • 32GB 容量

  • 充电速度更快

41 毫米版本：

  • 高度：41 毫米

  • 宽度：35 毫米

  • 厚度：10.7 毫米

  • 表壳重量 (GPS)：32.0 克

  • 表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 32.0 克

45 毫米版本：

  • 高度：45 毫米

  • 宽度：38 毫米

  • 厚度：10.7 毫米

  • 表壳重量 (GPS)：38.8 克

  • 表壳重量 (GPS + 蜂窝网络): 38.8 克

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关键词：苹果手表

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