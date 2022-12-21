织女星-C 火箭首次商业发射失败，损失 2 颗卫星

IT之家 12 月 21 日消息，北京时间今天早上，织女星-C 型固体火箭在法属圭亚那发射场发射空客宇航公司两颗 Pleiades 遥感卫星，火箭起飞后一级工作正常，但二级发动机点火工作不久后出现重大故障，火箭飞行偏离轨道。

阿丽亚娜公司首席执行官表示，火箭二级发动机发生失压导致推力不足，发射任务失败。据悉，这是织女星-C 型固体火箭首次商业发射。

该火箭被命名为织女星运载火箭 22（VV22），是今年的织女星火箭第二次飞行，也是阿丽亚娜航天公司 2022 年的第五次任务。VV22 原定于 2022 年 11 月发射，但有效载荷整流罩中上部复合材料的一个部件需要更换导致推迟。

IT之家了解到，欧航局从 2003 年开始启动“织女星”运载火箭研制工作，2012 年首飞成功；从 2014 年启动“织女星-C”研制工作，意大利、法国等 13 个国家参与其中。据介绍，“织女星-C”火箭属于四级火箭，其中前三级使用固体燃料，第四级使用液体燃料，可多次点火。火箭全长 34.8 米，发射重量为 210 吨，可将约 2200 千克的有效载荷送入距地高 700 公里的极地轨道，比“织女星”有效载荷多约 800 千克。相较于“织女星”火箭，“织女星-C”火箭具有性能更高、有效载荷更大和竞争力更强等特点。

今年 7 月，织女星-C 火箭 VV21 成功进行了首次飞行，与这次任务不同的是，当时该火箭是由欧洲航天局（ESA）运营的，当时欧洲航天局表示，“织女星-C”火箭首飞成功，标志着欧洲火箭发射事业开启“新时代”。