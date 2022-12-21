分析师：特斯拉需要推出 Model 2 才能让股价“重回正轨”

12 月 21 日消息，华尔街投资机构 Evercore ISI 本周二出具的一份分析师报告将电动汽车制造商特斯拉目标股价从 300 美元下调至 200 美元，主要因为担心市场的电动汽车需求。分析师称，特斯拉需要推出低成本的 Model 2 电动汽车来让股票走势“重回正轨”。

迄今为止，特斯拉股价从 2021 年 11 月的高点下跌了 60% 以上。分析师将目标价从 300 美元下调至 200 美元，降幅约三分之一，不过仍比当前股价高出约 40%。

分析师在报告中写道，尽管全球规模化运营、供应链垂直整合以及美国通胀削减法案等多方面因素让特斯拉这一电动汽车市场领头羊继续享有毛利率优势，但“不可能忽视的是，投资者已经充分意识到这些好处，而且现在还必须努力应对 2023 年到 2025 年的需求假设。”

特斯拉股价今年一直面临巨大压力，而首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk ）仍在继续抛售股票。

特斯拉股价周二下跌 5% 至 142 美元。Evercore ISI 的报告指出，特斯拉股价在关键的 150 美元至 163 美元技术位已经失去支撑。

报告称：“随着全球库存的减少，投资者也在首次重新审视需求假设。”分析师还表示，虽然特斯拉股价面临的最大挑战是马斯克收购推特，但现在有更多因素在拖累股价上行。不利因素“最初被认为是约 75% 的’推特噪音’和 25% 的市场需求。”

最近，马斯克因收购社交媒体公司推特而饱受非议。特斯拉的投资者越来越担心，马斯克目前担任推特首席执行官的工作，会分散他对特斯拉的精力。

但 Evercore ISI 也指出特斯拉改变颓势的方法。分析师认为，只要特斯拉推出更低成本的 Model 2 电动汽车，就能吸引更多消费者。据传，Model 2 的起售价为 2.5 万美元。不过马斯克表示，推出这款电动汽车还需要很长时间。

“我们希望看到的是重归正轨…… 简单来说，就是 Model 2，在 270 万辆特斯拉电动汽车需求中，我们计入了 50 万辆 Model 2，当然现在还没有上市。欧盟等市场迫切需要更小、更便宜的车型。”