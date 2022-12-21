中车株机：中国标准地铁时速 120 公里 B 型车下线

IT之家 12 月 21 日消息，据中车株机发布，中国标准地铁时速 120 公里 B 型车下线。这列快速、智能、绿色的地铁列车将运用于无锡至江阴城际轨道交通工程 PPP 项目“锡澄 S1 线”，加快构建“半小时通勤圈”，促进锡澄一体化发展。

锡澄 S1 线首列车下线，标志着无锡首个高速城际轨道交通示范性项目落地，也标志着中国中车首个智慧城轨示范线项目落地。

锡澄 S1 线列车采用 B 型车 6 节编组，最高运行速度 120km / h，最大载客量为 2032 人，具有快速、智慧、绿色、节能、舒适等特点。

这是时速 120 公里的永磁同步牵引系统在我国城轨车辆上的首次应用，并实现 120km / h 速度等级的永磁同步牵引技术的批量开发与应用。

列车采用智能集成的“车辆 + 信号”融合控制系统，能够实时对标、精准停车；搭载智能化健康管理系统，实现列车状态远程监测、故障诊断、应急指导、数据分析、故障预测、寿命分析等；配置智能化轨道检测系统，自动识别线路异常，实时传输数据，实现精准检修，不仅节约人力资源，还可减少维护成本。

列车采用永磁同步牵引系统，较以往地铁列车节能 30%；应用“车辆-电网”双向变流技术，进一步实现制动能量的回收再利用。

最大限度满足客户对列车操作、维护习惯与既有车辆保持一致的要求。采用整体承载的全焊接铝合金车体，具有轻量化、模块化、高强度等特点，车辆碰撞性能满足欧洲标准。

列车采用流线型设计，外观以太湖明珠为设计元素，前窗采用全景曲面大玻璃，简洁流线，富有现代气息。白色车体高贵典雅，红色飘带灵动飘逸。内饰设计创意源自无锡传统园林中的“月亮门”。

IT之家了解到，锡澄 S1 线全长 30.4 公里，是无锡市首条城际轨道交通线，也是无锡市南北走廊的骨干线，可快速连接江阴市与无锡市主城区，将与无锡地铁 1 号线贯通运营。