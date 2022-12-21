酷芯微电子获得合肥产投过亿元投资，已推出 150MHz-7GHz 全频段无线通信 SoC AR8030

IT之家 12 月 21 日消息，上海酷芯微电子有限公司于近期完成过亿元新一轮融资，并正式更名为“合肥酷芯微电子有限公司”。本轮融资由合肥产投集团管理的安徽省人工智能基金领投，融集资金将用于人才引进、产品研发、产线扩充与市场拓展，深化酷芯微电子国产化、全国化布局。合肥有成熟且快速发展的芯片和信息化产业链，以及丰富的相关人才资源，公司将充分利用这些优势，实现加速发展。

坐落于合肥高新区的合肥酷芯微电子有限公司将作为总部，并已于上海、成都、深圳等多地设子、分公司，负责与当地客户的技术交流和业务往来。

合肥酷芯微电子有限公司（前上海酷芯微电子有限公司）成立于 2011 年 7 月，致力于成为全球智能芯片领导者。公司依托智能感知、智能计算、智能传输三大核心技术，通过自主研发芯片核心架构、核心 IP，提供专用于人工智能的高性能低功耗芯片（AR-Link 无线通信芯片 & Edge AI 视觉芯片）、核心开发板、底层 SDK 和相关工具链解决方案。产品主要应用于智能安防、智能硬件、无线图传、智能车载等多个领域。

IT之家获悉，不久前，酷芯发布了全球首款 150MHz-7GHz 全频段无线通信 SoC AR8030，自研基带、射频模块加上层通信栈将作为 WiFi、4G / 5G 的强有力补充，为无人机、专业安防、智能家居、智慧工厂等场景下多设备灵活组网互联互通需求带来可靠通信保障。

截至目前，全球出货的高端无人机一半以上使用了酷芯的视频传输方案，而搭载酷芯芯片的 Edge AI 方案已经在安防考勤、热成像等领域大量出货。