英特尔拆分图形芯片部门，任命前苹果高管为首席架构师

北京时间 12 月 22 日消息，英特尔周三宣布，公司将把图形芯片部门一分为二，以更好地与对手英伟达公司、AMD 竞争。

英特尔

英特尔称，消费者图形部门将与英特尔的客户计算部门合并，后者为个人电脑生产芯片；加速计算团队将加入其数据中心和人工智能业务部门。

科杜里担任首席架构师

该公司同时宣布，领导加速计算系统和图形部门的拉贾・科杜里 (Raja Koduri) 将回到他之前的职位，担任英特尔首席架构师。他将负责英特尔的长期技术项目，例如开发先进存储技术和整合不同类型的芯片以实现更高性能的计算。他将与英特尔的设计团队合作。那些向他汇报的人将转到英特尔的个人电脑或服务器芯片业务部门。科杜里曾在苹果公司和 AMD 领导图形技术业务，在 2017 年加盟英特尔。

“独立显卡和加速计算是英特尔的关键增长引擎，”英特尔在声明中称，“我们正在改进我们的结构，以加速和扩大他们的影响，并通过向客户发出统一的声音推动进入市场的战略。”

这一调整正值英特尔加倍押注加速计算领域之际。随着人工智能应用的激增，该领域由英伟达主导。英特尔 CEO 帕特・基辛格 (Pat Gelsinger) 正在实施一项雄心勃勃、耗资巨大的计划，旨在让公司重返规模达 5800 亿美元的芯片行业的前沿。他试图重振英特尔在制造技术领域的领导地位，并努力打入图形和外包制造等新市场。